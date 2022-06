Sequestrati ben 212 kg di sostanza vegetale essiccata, risultata essere canapa indiana, contenuta in 56 scatole di cartone sigillate, una bilancia elettronica e sacchi di cellophane per il confezionamento.

Una pattuglia del locale Distaccamento della Polizia Stradale ha ricevuto una segnalazione che da un immobile disabitato, proveniva un forte odore di marijuana. Giunti sul posto, coadiuvati da personale della Squadra Polizia Giudiziaria della Sezione Polstrada di Nuoro, gli agenti hanno constatato quella che è stata ritenuta essere un’illecita detenzione, in assenza della prescritta documentazione d’origine, per la produzione, il trasporto e la commercializzazione.

Fonte: Link Oristano

