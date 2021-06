In un pick up rubato fugge all'alt della polizia a Cagliari: agente spara in aria, lui sbatte sulle auto in sosta

L'uomo, di 30 anni, è stato arrestato

CAGLIARI. Inseguimento in auto con sparatoria fra Volanti della polizia e fuggitivo, che si ferma solo quando va a sbattere su altre macchine in sosta. Un poliziotto ha anche sparato in aria un colpo con la pistola d’ordinanza per indurre il malvivente a fermarsi. Il fuggitivo, un 30enne, è stata poi portato in stato di fermo in questura. Il giovane, noto alle forze dell’ordine, si trovava su un Pick-up rubato qualche ora prima a Samatzai ed è stato intercettato nel quartiere di Sant’Elia dove è di casa.

Davanti alle pattuglie che gli imponevano l’alt, si è dato alla fuga attraverso via Schiavazzi è, arrivato in via Fasano, è andato a sbattere su tre auto in sosta. Uscito illeso dalla carambola, ha accennato alla fuga ma il colpo di pistola di un poliziotto lo ha indotto a fermarsi. Poi le manette e il trasferimento in questura.