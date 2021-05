In un giorno 12mila vaccinati ma la Sardegna è ancora ultima Quasi centomila prenotazioni finora sulla piattaforma di Poste

Ieri in Sardegna sono state somministrate circa 12mila dosi di vaccino anti-Covid. L’isola però, come riferisce l’Ansa, è ancora ultima tra le regioni italiane per la percentuale di inoculazioni fatte sui vaccini a disposizione. Dall’inizio della campagna di immunizzazione è stato utilizzato l’81,5% delle dosi disponibili, la media nazionale arriva invece al 92,7%.

Intanto crescono le prenotazioni sulla piattaforma delle Poste Italiane. Dal 14 maggio, data in cui il sistema è entrato in funzione, sono 95 mila i cittadini sardi che hanno prenotato la prima dose, con 17 mila fragili e 911 richiese di somministrazioni a domicilio a soggetti che non possono spostarsi.

Salvo rimodulazioni delle quantità e riprogrammazioni, questa settimana sono attese le consegne di 8mila dosi di vaccino AstraZeneca, 57.330 di Pfizer e 21.400 di Johnson&Johnson. Slitta invece a data da destinarsi la consegna di 14.900 dosi di Moderna già programmata per oggi.

La prossima settimana – o comunque entro fine mese, assicura la Regione – sono previsti gli arrivi di ulteriori 57.330 dosi di Pfizer, 10 mila AstraZeneca e 12.300 Johnson&Johnson.

A maggio sono state consegnate in Sardegna 8.700 dosi del vaccino Johnson&Johnson, 100.800 AstraZeneca, 16.900 Moderna, 117.000 Pfizer.

Martedì, 18 maggio 2021

