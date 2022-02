Oristano

In tanti non hanno apprezzato la riproposizione dei luoghi comuni

“Sono dispiaciuto se qualcuno pensa abbia mancato di rispetto a una categoria o a un Popolo, ho sempre appoggiato e difeso la battaglia dei pastori sia in tempi non sospetti su Striscia la notizia e con i tenorenis 3 anni fa a Bitti, ma guarda caso nessuno mi ha cagato. Sono un Padre di famiglia che ogni giorno cerca di fare del proprio meglio per andare avanti in maniera umile e dignitosa senza pestare i piedi a nessuno. È giusto che ci sia chi manifesta dissenso o consenso, non ho offeso nessuno e di questo ne sono convinto, al contrario di qualcuno che scrive commenti che rasentano il bullismo mediatico”.

È ciò che scrive l’oristanese Davide Urgu in risposta alle contestazioni polemiche sullo sketch andato ieri in onda su Canale 5, durante la puntata di Paperissima Sprint nel quale la presentatrice Roberta Lanfranchi (con il naso tappato) e il Gabibbo attribuiscono la puzza presente in una malga alla presenza del pastore di origine sardo – Davide Urgu, appunto – che “si lava una volta ogni lustro”.

In molti, anche nelle pagine social dell’artista oristanese, hanno condannato la riproduzione dei soliti luoghi comuni sui sardi.

“Non ci hai rappresentati”, “Hai denigrato una categoria di lavoratori ma soprattutto una regione”, “Veramente di cattivo gusto”: le accuse mosse a Urgu, che dal canto suo risponde ancora attraverso i social. “

La puntata è una delle più seguite dall’inizio dell’anno, è proprio un successo, se poi una nicchia di ascoltatori non ha gradito, poteva cambiare canale”, ha scritto Davide Urgu offrendo in segno di pace un vassoio di zippole: “Così vi addolcisco un po’”.

