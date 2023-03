In strada con marijuana e un coltello a serramanico, studente nei guai a Vallermosa.

Il 5 marzo, nelle primissime ore della notte, i Carabinieri della Stazione di Vallermosa hanno proceduto al controllo di un 18enne del luogo. Lo studente, mentre transitava a piedi, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico, della lunghezza di 20 cm e di una bustina in cellophane trasparente contenente marijuana, del peso complessivo di 0,5 grammi, detenuta per uso personale non terapeutico. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e la sostanza stupefacente verrà depositata presso i competenti uffici per le analisi di laboratorio. Il giovane verrà segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti e deferito invece in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per possesso di oggetti atti ad offendere.