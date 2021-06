“In spiaggia c’è un gabbiano che sta covando. Per favore, non disturbatelo” Sul litorale di Cabras

In tanti hanno notato quel gabbiano accovacciato sotto il tronco di un vecchio albero che il mare ha trasportato in spiaggia. E c’è chi ha deciso di mettere un cartello: “Gabbiano in cova. Non disturbare. Grazie”.

La segnalazione arriva dal litorale di Cabras. “Alcuni bambini si sono avvicinati e il gabbiano non si muove, probabilmente per proteggere le uova che sta covando”.

Qualcuno ha deciso di informare l’Area marina del Sinis, per chiedere una verifica e se confermata l’ipotesi della covata, un intervento a protezione del gabbiano, così come in passato è accaduto per le tartarughe che hanno deposto le uova in spiaggia.

Sabato, 12 giugno 2021

