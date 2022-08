Villa Verde

La celebre fiaba proposta dalla compagnia calabrese Teatrop

L’associazione culturale Palazzo d’Inverno si prepara a chiudere a Villa Verde gli appuntamenti di agosto della rassegna “Tra cortili, giardini e piazzette” con una grande sorpresa per tutti, grandi e piccini: giovedì prossimo 25 agosto alle 21:30 al Centro di produzione culturale “Move The Box” in via Indipendenza, verrà messo , la Compagnia calabrese Teatrop metterà in scena il trasognato spettacolo “Il Pifferaio Magico”.

“Il Pifferaio Magico” è un’incantevole performance che vede sul palco Pierpaolo Bonaccurso, Greta Belometti e Fabio Tropea per la regia di Piero Bonaccurso. Le musiche originali sono composte ed eseguite da Fabio Tropea, mentre Greta Belometti ha curato i disegni animati con il sistema della Sand art, l’innovativa e affascinante arte di manipolare e trasformare in figure la sabbia distesa su un piano luminoso e proiettata su un grande schermo, nella quale la compagnia Teatrop è specializzata.

Sul palco, la famosa storia della città di Hamelin è metafora della contemporaneità con le sue nevrosi e le sue ombre. Ma nulla dura per sempre e la possibilità del cambiamento è sempre dietro l’angolo. La storia del pifferaio magico viene raccontata intervallando il racconto con le spettacolari immagini di sabbia di Belometti e le musiche inedite di Tropea, maestro della ricerca musicale contemporanea. Un concerto di suoni parole e immagini armoniosamente intrecciate per offrire allo spettatore un momento di riflessione.

Fantasmagorici, gli effetti scenici della Sand art, con i disegni creati dal vivo, che si susseguono in maniera suggestiva e affascinante, creando figure che si modificano di continuo, che appaiono, scompaiono e si trasformano al ritmo della musica o al suono delle parole. Le dita come pennelli danzano sul piano luminoso rendendo possibile il mutare delle linee, dei chiaroscuri per dare vita al racconto e accompagnare lo spettatore in una dimensione fantastica. Uno spettacolo quindi dove confluiscono arti varie per un impatto sul pubblico fortemente emozionante e stupefacente.

L’evento è realizzato in sinergia con il consorzio turistico Due Giare e con il sostegno dell’assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna e del MIC Direzione Generale dello Spettacolo.

Lunedì 22 agosto 2022