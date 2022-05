In Sardegna "Vista in salute", visite oculistiche gratuite - Sardegna

Riparte dalla Sardegna la terza fase della campagna nazionale di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico "Vista in salute": tappe a Cagliari (9, 10 e 11 maggio, in via Cadello, ingresso al parco), Oristano (12 e 13 maggio, in Piazza Eleonora d'Arborea), Nuoro (14 e 15 maggio, in Piazza Italia) e Sassari (16 e 17 maggio, in Piazzale Segni).

L'iniziativa, promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus, prevede la presenza, dalle 10 alle 18, di una grande struttura ambulatoriale mobile - un tir hi-tech - dotata di più postazioni: sarà possibile effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico, riservati a persone di età superiore ai 40 anni, munite di green pass.

La tappa sarda è stata presentata a Cagliari proprio nell'area antistante la struttura mobile, nel corso di una conferenza stampa introdotta da Giorgio Ricci, della direzione nazionale IAPB. L'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, ricorda come "la sostenibilità dei sistemi sanitari deve, oggi più che mai, puntare sulla prevenzione".

Maurizio Fossarello, direttore della Clinica Oculistica dell'Università degli Studi di Cagliari spiega : "La moderna tecnologia oculistica consente di effettuare una diagnosi precoce di malattia, ma allo stesso tempo è necessario creare le condizioni perché il paziente possa avere immediato accesso alla terapia. Questo significa ridurre le liste di attesa, creare delle reti di riferimento regionali, ricorrere alla telemedicina laddove possibile".

"In un sistema virtuoso - ha proseguito il clinico - con la collaborazione di oculisti, aziende ospedaliere e regioni, si potrebbe ottenere una netta riduzione dei casi di pazienti ipovedenti per malattie come glaucoma e maculopatie curabili se precocemente diagnosticate e trattate".

Fonte: Ansa Sardegna