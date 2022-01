Oristano

Le previsioni per l’Epifania e il fine settimana

In Sardegna tornano pioggia, freddo e neve sui rilievi, dopo gli ultimi giorni di “anomalia termica” causata da una lunga fase anticiclonica.

Il primo fronte di perturbazione è arrivato questa mattina e ha portato piogge anche in provincia di Oristano.

Nei prossimi giorni, secondo le previsioni del meteorologo di Sardegna Clima, Dario Secci, si registrerà un calo delle temperature: “Sarà molto sensibile in montagna”, spiega Secci, precisando come in questi ultimi giorni ci siano state “temperature eccezionalmente sopra la media”.

“La discesa dei valori è già in atto”, aggiunge il meteorologo di Sardegna Clima, annunciando la possibilità che entro stasera si torni sottozero “sul Gennargentu e sulle alture oltre i 1.100 – 1.200 metri”.

Dal tardo pomeriggio sulle cime più alte del Gennargentu è attesa anche la neve.

La pioggia questa mattina, concentrata in particolare sulle zone centrale e settentrionale dell’Isola darà una tregua in serata.

Per l’Epifania è ancora attesa la pioggia: “inizialmente sul Nord Sardegna, e in estensione al resto dell’Isola dalla seconda parte della giornata”, precisa Secci. “La neve è attesa a quote di montagna, in linea generale oltre gli 800-900 metri”.

Le previsioni di Arpas Sardegna per la giornata di venerdì descrivono una situazione di “cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni, a cumulato debole o al più localmente moderato, anche a carattere di rovescio o temporale”.

Anche nel corso del fine settimana saranno possibili piogge, con probabili nevicate in montagna.

Mercoledì, 5 gennaio 2022