“In Sardegna più di 1000 profughi scappati dall’Ucraina, abbiamo altri 500 posti disponibili per accoglierli”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Sono più di mille i profughi ucraini già arrivati in Sardegna, settantamila in tutta Italia. Donne e bambini, prevalentemente, riusciti a scappare dalla guerra scatenata dalla Russia sopra le loro teste e le loro vite, che hanno raggiunto l’Isola dopo un lunghissimo viaggio, tra paura e speranza. A fornire i numeri aggiornati è il direttore della Caritas di Cagliari, don Marco Lai, a margine dell’incontro con altri sette profughi arrivati nel capoluogo sardo grazie ai corridoi e voli umanitari e che andranno a vivere a Muravera: “Come diocesi”, ricorda don Lai, “abbiamo già accolto 70 persone in appartamenti messi a disposizione dai fedeli e dalle comunità parrocchiali”. Altri settanta ucraini, invece, sono stati accolti “negli istituti religiosi maschili e femminili”. Numeri già importanti, con la Sardegna che si conferma una terra votata all’accoglienza e all’aiuto nei confronti dei più bisognosi. E il totale dei profughi è destinato ad aumentare, visto che la pace sembra essere molto lontana.“La vera comunità sarda è accogliente e continuerà ad esserlo anche nel tempo”, afferma il numero uno della Caritas cagliaritana, “in caso di bisogno, come diocesi siamo in grado di dare una disponibilità di oltre cinquecento posti per continuare ad accogliere”.