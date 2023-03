In Sardegna personale carente all’Inps, nessuna integrazione a Ghilarza. “La Regione deve intervenire”

Cagliari

Interrogazione del gruppo rossoverde in difesa di servizi essenziali

La Regione intervenga affinché l’Inps incrementi ulteriormente il personale nelle sedi territoriali della Sardegna. Anche a Ghilarza, dove non si prevedono integrazioni di personale. Lo chiede un’interrogazione rivolta al presidente della Regione, Christian Solinas, dal gruppo Alleanza Europa Verde – Sinistra – Possibile – Art.1. Il primo firmatario è il capogruppo Eugenio Lai.

“Il concorso bandito da Inps nell’ottobre del 2021”, si legge nel documento sottoscritto anche dai consiglieri Daniele Cocco, Diego Loi, Maria Laura Orrù, Antonio Piu e Laura Caddeo, “ha previsto per la Sardegna un fabbisogno di sole 41 unità aggiuntive, sul totale delle 4.694 che verranno assunte a livello nazionale. Un numero del tutto insufficiente a garantire il corretto funzionamento delle sedi sarde, costrette a lavorare in una condizione di cronica carenza di personale che si riflette sulla stessa efficienza nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi ai cittadini”.

“In Sardegna”, osservano i consiglieri dell’Alleanza rossoverde, “di fronte a una situazione di crisi che caratterizza il tessuto sociale ed economico, aumentano le pratiche e diminuisce la forza lavoro, con alcune sedi drammaticamente sottodimensionate come le direzioni provinciali di Cagliari e Sassari, mentre per altre come Carbonia, Senorbì, Lanusei, Macomer, Siniscola, Sorgono, Ghilarza, Alghero, Ozieri e Tempio Pausania non si prevede alcuna integrazione di personale”.

Per i consiglieri regionali rossoverdi, “è strettamente necessario preservare la funzionalità territoriale degli uffici attraverso un riequilibro nella dotazione di personale nelle varie sedi sarde, senza però pregiudicare la sopravvivenza delle stesse”.

Con questo obiettivo, nell’interrogazione si chiede al presidente Solinas di “assumere tutte le iniziative necessarie per affrontare con decisione il tema della carenza di organici, per sostenere un adeguato funzionamento delle attività svolte dall’Inps, che rappresentano una parte essenziale nell’erogazione di servizi ormai imprescindibili per i cittadini sardi”.

