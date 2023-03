In Sardegna per le Comunali si voterà il 28 e 29 maggio

Cagliari

Alle urne gli elettori di undici centri in provincia di Oristano

Le elezioni amministrative in Sardegna si svolgeranno il 28 e 29 maggio: due settimane di differenza rispetto alla data fissata a livello nazionale.

Il via libera è arrivato dal vertice di maggioranza convocato in Regione dal presidente Christian Solinas proprio per decidere la data delle prossime comunali.

All’incontro hanno partecipato i coordinatori delle forze politiche che sostengono la Giunta di centrodestra e i responsabili territoriali dei partiti nei due Comuni al voto con più di 15mila abitanti, Assemini e Iglesias.

In totale nell’Isola si deve eleggere il sindaco in 38 Comuni, di questi 11 sono in provincia di Oristano: andranno alle urne gli elettori di Cabras, Ales, Boroneddu, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì e Villa Verde.

Lunedì, 6 marzo 2023