Centinaia di persone hanno reso omaggio alla statua della Madonna di Lourdes, consegnata all’Unitalsi lo scorso mese di settembre per la “peregrinatio” in tutto il territorio nazionale.

Dopo l’arrivo ieri sera a Quartu, dove è stata celebrata la santa messa, presieduta dal vescovo emerito di Nuoro monsignor Mosè Marcìa, e a seguire un’ora di preghiera personale per i pellegrini, si è tenuta la fiaccolata dalla parrocchia di Santo Stefano alla basilica di Sant’Elena, dove ha sostato oggi per tutta la mattinata, per poi ripartire seguita da una grande folla di fedeli. Dopo la sosta di oggi pomeriggio a Senorbì, domani, domenica 14, alle 17.30, l’effige della Madonna sarà infine accolta presso la Basilica di N.S. di Bonaria, per la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, monsignor Giuseppe Baturi. Alle 23.59 il simulacro sarà in partenza per Napoli.

Prima dell’accoglienza nell’arcidiocesi di Cagliari, il simulacro, consegnato lo scorso 7 gennaio alla Sezione Sarda Sud dell’Unitalsi, ha fatto tappa presso la Sottosezione di Lanusei-Tortolì, a seguire è stato affidato nelle mani della Sottosezione di Oristano. Ha fatto poi tappa a Sardara, nella diocesi di Ales-Terralba, e poi a Iglesias.