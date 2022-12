“Sul bacino del Mediterraneo persistono condizioni di stabilità atmosferica per effetto di un campo anticiclonico che favorisce l’accumulo di umidità nei bassi strati e la formazione di strati bassi e nebbie”, spiegano di meteorologi dellìAeronautica. “Nei prossimi giorni le condizioni resteranno quelle di stabilità, con un passaggio di nubi alte. Per il 31 avremo una giornata soleggiata con temperature massime attorno 21 gradi, che significa almeno 4 gradi in più rispetto alle medie stagionali del periodo. La ventilazione si presenterà dai quadranti meridionali”.

Si chiude con un clima primaverile il 2022 in Sardegna. In questi giorni ci sarà il passaggio di qualche nuvola alta, ma il 31 dicembre e il primo giorno del nuovo anno l’Isola sarà avvolta ancora da un clima mite.

Anche a Capodanno temperature non certo invernali. Possibili piogge per l’Epifania

Fonte: Link Oristano

