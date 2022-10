Anche mangiare a casa, un normale pranzo o una semplice cena, in Sardegna sta diventando un lusso. Mediamente, una famiglia spenderà quest’anno 780 euro in più rispetto all’anno scorso, secondo i dati degli istituti di ricerca, per fare la spesa e non negli esclusivi negozietti di nicchia ma nei supermercati e persino nei discount. Una situazione ormai insostenibile, che trova l’unica causa in una speculazione feroce e senza precedenti, e che unita ai costi delle bollette alle stelle e ai nuovi aumenti annunciati da Abbanoa, rende davvero difficile la vita quotidiana con stipendi e pensioni invariati.

La situazione è davvero drammatica, e colpisce in particolare il ceto medio, quello che non è destinatario di nessun aiuto ma che allo stesso tempo non è abbastanza ricco da uscire indenne dallo stritolante caro prezzi.

In più, i sardi devono anche fare i conti con i costi per gli spostamenti, molto più alti che nel resto d’Italia.

