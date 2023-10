In Sardegna ci sono 4.000 pazienti che soffrono di gravi malattie intestinali: serve una rete di assistenza

Oristano

Convegno medico. Interviste

Si è parlato di malattia di Crohn e di Rettocolite ulcerosa, le due principali forme di malattie infiammatorie dell’intestino, a Oristano, durante il corso regionale promosso dal “The Italian Group for the study of Infiammatore Bowel Disease ” (Gruppo Italiano per lo studio delle malattie infiammatorie dell’intestino) , dedicato appunto a questo tema e destinato ai gastroenterologi sardi. Si tratta di due patologie croniche che, se diagnosticate tempestivamente e con una corretta terapia, possono consentire una qualità della vita soddisfacente.

A promuovere l’appuntamento è stato il dottor Giammarco Mocci, oristanese, gastroenterologo al reparto di Gastroenterologia del Brotzu, referente dell’associazione e responsabile scientifico dell’evento.

Nel corso dell’incontro è emerso, tra l’altro, come in Sardegna siano circa 4000 i pazienti affetti da queste patologie, censiti attraverso il codice di esenzione. Si stima però che almeno altri 2000 sfuggano a questa rilevazione perchè, per esempio, usufruiscono di un codice di esenzione legato alla valutazione di una invalidità civile. Nè al momento è stato ancora istituito uno strumento di grande utilità come il registro di questi pazienti. Rilevante e in crescita anche l’incidenza di pazienti in età pediatrica.

Il convegno, coordinato dalla giornalista Sara Perria, è stato una utile occasione per fare il punto sulla diffusione e sulle caratteristiche con cui si manifestano queste patologie, ma anche sullo stato delle terapie e sulla capacità dell’attuale organizzazione sanitaria dell’isola di far fronte alle esigenze di cura dei malati sardi.

In particolare da più parti si è auspicata la creazione di una rete di strutture e di specialisti attivi in questo campi in Sardegna, in grado di favorire la massima collaborazione tra competenze e servizi multidisciplinari, come necessario nella cura delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino.

