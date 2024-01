Nel Comune di Castiadas (SU) nascerà un nuovo Polo scolastico, che rappresenterà un luogo di aggregazione per l’intera comunità. “Questa scuola – spiega Eugenio Murgioni, Sindaco di Castiadas – è stata concepita per diventare una sorta di agorà, dove non solo i bambini, ma anche i genitori possano arrivare e vedere così i propri figli studiare e divertirsi all’interno della scuola”. Il nuovo IC “Villasimius” sarà costruito secondo i parametri nZEB, sarà, cioè, un edificio quasi a consumo zero, grazie a un buon numero di fattori, come l’utilizzo di macchinari avanzati per il controllo dei consumi, il ricorso al fotovoltaico e un uso della vegetazione a protezione delle grandi vetrate della scuola. “Il tutto sarà anche protetto – aggiunge il progettista Fabrizio Leoni – da una grande copertura che, andando a proteggere interamente i tre edifici, dovrebbe permettere alla luce solare di non colpire direttamente le vetrate, in modo da avere un alto livello di schermatura ed esigenze energetiche particolarmente contenute”.

Il nuovo Polo avrà una grande quantità di dotazioni digitali, in spazi finalmente adeguati, e non sarà solo un centro di apprendimento ma anche un centro educativo, dove verranno privilegiate le relazioni. “Abbiamo apprezzato moltissimo il fatto che il Comune di Castiadas abbia presentato questo progetto e che sia stato finanziato con le risorse del PNRR – è il commento della Dirigente scolastica, Antonella Trabalza –, perché pensiamo che sia un’opportunità straordinaria per i nostri alunni e per tutto il territorio: di potenziamento delle competenze disciplinari, delle competenze civiche e delle competenze di cittadinanza”.

Guarda il video della Nuova Scuola a Castiadas (SU): https://youtu.be/ThC63EgGqa0

A Sinnai, in provincia di Cagliari, sono già iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione del Plesso di via Caravaggio dell’IC “Sinnai 2”, che permetteranno la realizzazione di una scuola più moderna e sicura, alla cui ideazione hanno contribuito gli studenti stessi, come spiega la docente Aurora Capai: “Siamo contenti che i ragazzi abbiano contribuito a questa ideazione e siano stati effettivamente protagonisti delle scelte. Hanno sognato una scuola dove si potesse stare in movimento, avere un maggior dialogo e spazi dedicati alla musica, al teatro e allo sport”. Un progetto reso possibile grazie al PNRR, che ha permesso così di superare le criticità che il vecchio plesso ormai presentava. “Siccome siamo un Comune molto attento a questi finanziamenti – commenta l’Assessore alla Pubblica Istruzione e servizi sociali, Massimo Leoni – abbiamo subito preso la palla al balzo, coinvolgendo anche tutti gli studenti che oggi sono qua presenti con tante idee, con tanti progetti. Devo dire grazie al Ministero e a tutti per la scuola che andremo a realizzare”.

Un edificio dal design accogliente che sostituirà il vecchio edificio, risalente ormai agli anni ’90. “La nuova scuola sarà un oggetto completamente diverso – sottolinea Claudio Sirigu, Direttore dei lavori –, sarà un oggetto molto riconoscibile perché colorato, con una geometria molto diversa dalla precedente che era dura, respingente. Avrà delle linee più morbide e innovative”.

Guarda il video della Nuova Scuola di via Caravaggio a Sinnai (CA): https://youtu.be/ndCJJrwIa-8

La linea di investimento del PNRR finalizzata alla costruzione di nuove scuole prevede la realizzazione di 212 nuovi plessi scolastici, i cui progetti architettonici sono stati selezionati con un concorso di progettazione. Tutti gli interventi prevedono un’azione di sostituzione edilizia (demolizione di una scuola esistente e ricostruzione) e sono gestiti dagli enti locali proprietari degli edifici, beneficiari dei finanziamenti. I progetti di ogni nuova scuola sono stati selezionati attraverso un concorso di progettazione e rispondono a linee guida che definiscono le caratteristiche strutturali principali che le nuove scuole devono rispettare, in termini di sostenibilità, apertura al territorio, capacità di accogliere una didattica innovativa. Il completamento degli interventi è previsto entro il 2026.