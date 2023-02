In Sardegna 35 slot machine sequestrate nel 2022, oltre 2,3 milioni di euro di sanzioni

Cagliari

Tra i giocatori identificati c’erano anche 639 minorenni

Nel 2022 l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna ha sequestrato 35 slot machine prive di autorizzazione e non collegate alla rete telematica. Sono 117, inoltre, gli apparecchi che sono stati distrutti, dopo la confisca in precedenti operazioni. Lo scorso anno sono stati effettuati 1.389 controlli nei diversi ambiti di competenza a tutela degli interessi erariali e del gioco legale e responsabile; tra i giocatori identificati, 639 erano minori.

Sono state comminate sanzioni amministrative pari a 1.184.983 euro e sanzioni tributarie e per imposta sui giochi pari a 1.179.480 euro, per un totale complessivo di 2.364.463 euro.

Sono stati effettuati 236 controlli presso rivendite tabacchi, sulle 1.461 censite, con un indice di presidio del 16,15%, e 137 controlli presso rivendite con distributori automatici, sulle 816 censite.

Altri 713 controlli sono stati effettuati su esercizi di raccolta scommesse e/o dotati di slot machine sui 2.448 esercizi censiti, con un indice di presidio del 28,15% e un tasso di irregolarità del 19,35%.

In materia di giochi e scommesse, tra la fine del mese di novembre e i primi del mese di dicembre, funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli e agenti delle forze dell’ordine hanno ispezionato 16 attività commerciali nell’hinterland di Cagliari e contestato sanzioni amministrative per 50.000 euro. Le verifiche erano state richieste dal Comitato nazionale per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e tutela dei minori.

Il controllo su tutte le tipologie di gioco è stato effettuato anche ricordando ai gestori il divieto per i minorenni.

