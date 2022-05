In Sardegna 12 nuovi treni ibridi: “Sfrecceranno a 160 km orari, spazio per 3600 passeggeri”

Dodici nuovi treni ibridi, pronti a sfrecciare sino a 160 km orari e con uno spazio sicuro per trecento passeggeri a convoglio. Entreranno in funzione in Sardegna tra l’anno in corso e il 2023. Ad annunciarlo è la stessa Trenitalia, che ha presentato a Cagliari Blues, il primo treno ibrido a tripla alimentazione, elettrica, diesel e a batterie. Un treno moderno con un’impronta green, ancora più sostenibile per il ridotto impatto ambientale e con la possibilità di offrire alle famiglie un’area dedicata ai bambini. Ad inaugurare il Villaggio Trenitalia Giorgio Todde, assessore dei Trasporti della Sardegna, Roberto Mura, vicesindaco della Città Metropolitana di Cagliari, Gabriella Massidda, direttrice generale dell’assessorato ai Trasporti e Sabrina De Filippis, direttore business Regionale Trenitalia, oltre a Vincenzo Pullara, direttore Trenitalia Sardegna. Le prime consegne in Sardegna del treno regionale Blues sono previste già a partire del 2022. Sono ben 12 i nuovi treni ibridi per la Regione che entro il 2023 completeranno il rinnovo e l’ammodernamento della flotta regionale previsto dal Contratto di Servizio. Si trattai di “una rivoluzione nell’esperienza di viaggio e un innovativo supporto al rilancio del sistema turistico sardo”. Il primo treno ibrido di Trenitalia è stato progettato e costruito attorno alle esigenze dei passeggeri, con una forte impronta sostenibile: dalla scelta dei materiali all’elevato livello di riciclabilità (95%) alle ampie superfici vetrate – con finestrini di lunghezza maggiorata – fino alla disponibilità di un massimo di otto postazioni bici. Il treno è dotato, inoltre, di un sistema di climatizzazione con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati. Per la sua versatilità rappresenta un vero e proprio salto generazionale, potendo viaggiare tanto con motori diesel su linee non elettrificate, quanto con motori elettrici su quelle elettrificate, o con batterie per percorrere il primo e l’ultimo miglio di linee non elettrificate o durante la sosta nelle stazioni così da evitare l’uso di carburanti, azzerando emissioni e rumori. Una tecnologia ibrida di nuova generazione che si traduce in migliori prestazioni, in una riduzione del consumo di carburante e in una forte riduzione in termini di emissioni di anidride carbonica rispetto agli attuali convogli diesel. “Raggiungeranno i 160 chilometri orari”. Cittadini, famiglie e curiosi potranno accedere al Villaggio Trenitalia oggi dalle 15 alle 21, sabato 14 e domenica 15 dalle 10 alle 20, per testare e conoscere il nuovo treno.