Cagliari

L’analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna. In Italia giro d’affari annuo di 15 miliardi di euro

Tonda, al metro o da passeggio, margherita, ortolana o quattro stagioni, napoletana o romana, scrocchiarella o al padellino, sottile o grossa, con il cornicione ripieno o basso, bianca o farcita, per arrivare alle americane o a quelle hawaiane. La pizza piace, eccome, anche in Sardegna. Secondo l’analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna, nel 2022 nell’isola le pizzerie artigiane erano ben 1.519 (con oltre 3.500 addetti): nella vecchia provincia di Cagliari 786, nel Nord Sardegna 465, a Nuoro 786 ma appena 75 nell’Oristanese.

I sardi nel 2021 hanno speso circa 300 milioni di euro per mangiare pizze, circa 410 euro per ogni nucleo familiare. La professione del pizzaiolo, anche nel 2022, si è riconfermata tra le più ricercate dal mercato e non ha risentito particolarmente la crisi del 2020, grazie alle modalità di asporto e consegna a domicilio. In Italia, ogni anno, vengono sfornati tre miliardi di pizze, per un giro d’affari di 15 miliardi di euro, con le cifre sono in perenne crescita.

“La pizza in Italia è un variegato mondo di sapori, forme, consistenze e tipicità locali”, commenta Daniele Serra, segretario di Confartigianato Imprese Sardegna. “La fantasia vola e i gusti si scatenano, anche grazie alle mani dei maestri pizzaioli artigiani. E scegliere diventa, spesso, un’ardua impresa”.

Domani – 17 gennaio – in tutto il mondo si festeggia il World Pizza Day, la festa mondiale della pizza. La giornata è stata istituita nel 2017, quando la tonda più amata dagli italiani ha ricevuto il titolo ufficiale del patrimonio mondiale dell’umanità dal Comitato Unesco per la protezione culturale immateriale.

“La pizza ormai è entrata a far parte della cultura gastronomica globale”, afferma Marco Rau, delegato di Confartigianato Sardegna per l’alimentare, “e oggi, sempre più, questo alimento racconta cultura e tradizione italiana in tutto il mondo. Quello del maestro dell’arte bianca è un lavoro che richiede consapevolezza, coscienza e studio: il pizzaiolo di oggi è molto più veloce a capire il mondo, e fa molta ricerca sulle materie prime, per offrire un prodotto gustoso e contemporaneamente anche più sano”.

Nel periodo pre-pandemia, a livello italiano, il settore contava 150mila addetti. Dalla penisola, dove ha avuto origine, la passione per la pizza si è diffusa in ogni angolo del mondo. Gli americani sono i maggiori consumatori con 13 chilogrammi a testa mentre, in Europa, sono gli italiani a guidare la classifica con 7,6 chilogrammi all’anno. Al secondo posto gli spagnoli, al terzo, ex aequo, francesi e tedeschi. All’estero, secondo gli ultimi dati disponibili, i ristoranti e le pizzerie gestite da italiani sono 72mila e incassano oltre 27 miliardi di euro l’anno.

Ma anche questo settore sta subendo i rincari delle materie prime, dell’energia e del costo dei trasporti. Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, che ha rielaborato il risultato di una indagine UnionCamere, gli ultimi dati dicono che la farina è aumentata del 33,8% tra ottobre-novembre 2021 e ottobre-novembre di quest’anno, l’olio Evo è cresciuto del 29%, quello d’oliva del 43,6%, quello di semi vari 16,6%ì e il burro del 23,5%.

“Nonostante tutto questo”, prosegue Rau, “l’aumento del costo medio anche delle pizze artigianali è stato solo del 7%. I clienti sanno bene che da almeno 5-6 anni i prezzi dei nostri pizzaioli sono, praticamente, invariati e che le imprese si sono autotassate e hanno fatto sacrifici in questo lunghissimo periodo. In ogni caso, la crescita della vendita della pizza sta contribuendo anche a cambiare il modo in cui è considerato questo cibo, a torto per lungo tempo considerato un alimento di Serie B. Ora nulla è lasciato all’approssimazione, è merito è anche di clienti sempre più informati, che ricercano, sempre più, prodotti sani, gustosi, chilometro zero e che rispettino l’ambiente e valorizzino il lavoro artigianale. Al di là di tutto questo, la pizza è un piatto popolare e deve restare alla portata di tutti. Anche in questo si vede quanto è bravo un pizzaiolo”.

“Dobbiamo dire che, soprattutto nel periodo di pandemia ci siamo appassionati agli impasti in casa, siamo persino diventati esperti di forni e farine”, conclude il delegato di Confartigianato Sardegna per l’alimentazione, “ma la verità è che la pizza è un arte e che quella mangiata in pizzeria (o fatta in pizzeria ma mangiata in casa) resta sempre la migliore”.

L’Ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna ha anche rielaborato i dati di una nota piattaforma di consegna ordini a domicilio: nel 2021 gli ordini di pizza sono cresciuti del 70% rispetto al 2020. Tra i gusti preferiti, la classica margherita si conferma la regina delle pizze. Amata per l’essenzialità degli ingredienti, la tradizione e la semplicità nel gustarla, la classica pomodoro e mozzarella è in testa alle preferenze degli italiani. Seguono la diavola e la capricciosa, rispettivamente al secondo e terzo posto. In quarta posizione la marinara, mentre la margherita con mozzarella di bufala si colloca quinta. Seguono alcuni grandi classici come la “Napoli”, la wurstel e patatine, tanto amata soprattutto dai più piccoli, e la quattro formaggi. Chiudono classifica la salsiccia e l’ortolana.

In rapporto al numero di abitanti, è Alghero la città italiana in cui sono state consegnate più pizze a domicilio. Al secondo posto Fossano e Città di Castello.

Lunedì, 16 gennaio 2023

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.