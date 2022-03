Oristano

Mauro Fanni nella notte è riuscito a raggiungere la Moldavia. Sta rientrando in Italia

È riuscito a lasciare l’Ucraina in guerra Mauro Fanni, l’oristanese di 58 anni, che aveva raggiunto lo Stato dell’Europa orientale per sposare, ad Hajvoron, la compagna Tetiana ed era rimasto bloccato a causa dell’attacco russo.

È lo stesso Fanni a darne notizia attraverso i canali social, mezzo con il quale aveva lanciato un appello affinché potesse essere aiutato per tornare in Italia: “Oggi molto probabilmente avremo modo di rientrare in Italia con degli autobus messi a disposizione dalla comunità Moldava”, spiega Mauro Fanni, raccontando di aver ricevuto una mano d’aiuto da un signore che “scappava dalla guerra in direzione Moldavia”.

“Ieri alle 9 del mattino abbiamo trovato un’auto di una persona di passaggio, siamo saliti al volo”, racconta l’oristanese, che dal 2015 risiede a Bologna, dove lavora per un agenzia investigativa. “Abbiamo preso il giusto necessario per mettersi in viaggio e dopo 9 ore di auto finalmente abbiamo visto con i nostri occhi quello che fino a l’altro ieri sembrava un miracolo: la Frontiera Moldava”.

“Alle 2 del mattino siamo riusciti a varcarla e subito abbiamo avuto una bellissima accoglienza dal popolo della Moldavia che ci ha accolto in una struttura dove abbiamo dormito la notte”, spiega ancora Fanni che racconta il suo stato d’animo: “scappando dall’Ucraina di certo non me ne sono andato con la felicità a mille”, commenta, ricordando i “2000 civili ucraini uccisi per un gioco sporco di potere”

“Volevo ringraziare tutte le persone che in questi giorni di terrore mi sono stati vicino, vi giuro siete stati tanti, le mie braccia forse non riusciranno ad abbracciare tutti, ma credetemi che il mio cuore non dimentica”, conclude Mauro Fanni, con una promessa: “Mia Italia a presto”.

Mauro Fanni era arrivato in Ucraina per il suo matrimonio, avvenuto lo scorso 22 febbraio, appena 24 ore prima dell’attacco russo. Sabato 26 febbraio sarebbe dovuto ripartire per l’Italia, ma tutti i voli erano stati cancellati: per lui e sua moglie uscire dall’Ucraina era molto difficile.

L’oristanese aveva riferito di essersi rivolto all’ambasciata italiana, dove gli era stato detto di “stare in casa e di fare le scorte di viveri, in attesa di novità”.

Fanni aveva raccontato la paura provata e la concreta possibilità che fosse necessario rifugiarsi nel bunker della propria casa, l’aria tesa e la quotidianità con la nuova realtà fatta di un coprifuoco, di luci spente dopo il tramonto e delle lunghe file nei negozi per i beni di prima necessità.

La sua storia aveva destato grande apprensione a Oristano, dove vivono la madre e le figlie. In tanti gli avevano espresso solidarietà e parole di conforto.