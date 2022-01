Cagliari

La precisazione della Regione

In seguito alle segnalazioni ricevute da parte delle persone che si sono sottoposte al vaccino negli ultimi giorni e che hanno lamentato la mancata comunicazione dell’Authcode, il codice necessario per ottenere il Green Pass, l’assessorato regionale della Sanità della Regione Sardegna ha sollecitato l’intervento di Poste Italiane, che gestisce la piattaforma tecnologica delle vaccinazioni anche per l’Isola, e della Struttura commissariale per l’emergenza.

Da quanto emerso, fa sapere la regione, alla base del mancato rilascio dei Green Pass, che ha coinvolto anche altre Regioni oltre alla Sardegna, risulta un problema tecnico sul sistema dell’Anagrafe nazionale vaccini (AVN) del Ministero della Salute.

Attualmente, da Roma, è in corso un intervento straordinario per risolvere la criticità e i primi codici non ancora comunicati saranno trasmessi già da questa notte.

Lunedì, 31 gennaio 2o22

