In Regione non passa l’emendamento per abbattere la tassa sui rifiuti degli oristanesi. Cera minaccia battaglia

Cagliari

Il provvedimento, firmato dai consiglieri del territorio, bloccato in Commissione

Non passa in Commissione bilancio del Consiglio regionale l’emendamento al collegato alla finanziaria dei consiglieri regionali oristanesi per un sostegno al Consorzio industriale oristanese che potrebbe consentire di evitare l’aumento del 30% delle tasse sui rifiuti agli utenti della provincia di Oristano. A darne notizia il consigliere regionale Emanuele Cera (FI), promotore dell’iniziativa, che annuncia la volontà di riproporlo in aula e che contesta aspramente l’operato della giunta sostenuta dalla maggioranza di centrodestra di cui lo stesso Cera fa parte, addirittura prospettando il voto contrario sul nuovo documento finanziario.

“Personalmente”, sostiene Emanuele Cera in una lunga dichiarazione, “sono stato costretto a ritirare importanti proposte che avevo presentato per il territorio e per la nostra provincia, quella di Oristano, proposte reiterate nel tempo e oggetto di impegni pubblici della giunta. Non intendo escludermi dal confronto e dalla ripresentazione in aula”.

Cera fa riferimento appunto a “un intervento in favore del Consorzio Industriale che salverebbe tutti i cittadini della provincia da un incremento considerevole di costi di conferimento dei rifiuti all’impianto di Arborea e il conseguente aumento della tassa anche del 30%”.

“Un emendamento”, puntualizza Emanuele Cera, “presentato congiuntamente a tutti i colleghi oristanesi. Niente, Oristano non può passare, perché l’emendamento contiene norma finanziaria, passa però, su proposta della giunta, un emendamento fresco di giornata per finanziare l’impianto di trattamento di Tossilo ed altri aventi norma finanziaria”.

“Un’altra proposta, il finanziamento di un progetto sperimentale sulla Zona Vulnerabile Nitrati”, prosegue Emanuele Cera, in riferimento al territorio di Arborea e del Terralbese, ma anche delle zone di Ozieri, Nurri e del Guspinese. “Eviterebbe una sicura infrazione comunitaria alla Regione. Anche questo oggetto di precedente impegno, non lo si vuole finanziare, così come non si vogliono accettare altri emendamenti di carattere normativo presentati da Forza Italia”.

Il progetto consiste nell’installazione di bioreattori in alcune importanti aziende zootecniche, per l’abbattimento dei nitrati: “Avrebbe una valenza modesta in termini finanziari – appena 500mila euro – ma ci permetterebbe di dimostrare che stiamo facendo qualcosa”, chiarisce Cera.

“Per ciò che mi riguarda”, afferma il consigliere azzurro, “se non verranno prese in considerazione le nostre proposte, sarò costretto, mio malgrado, a non votare il collegato. Invito i colleghi a fare altrettanto, così come inviterò i colleghi di partito ad un incontro urgente e necessario per cercare di capire in quale direzione andare e quale posizione politica assumere. Nella sostanza, chiederò al partito di porre un problema politico sull’andamento di questa ultima fase di legislatura e in modo particolare sulla gestione di questo importante provvedimento che “aveva” l’obiettivo di dare tante risposte ai sardi e alla Sardegna”.

“Questo succede”, afferma ancora il consigliere regionale Emanuele Cera, “perché da sempre in questa legislatura è mancato il confronto e il dialogo ed è sempre più evidente lo scollamento e la distanza che esiste tra la giunta e il consiglio. Nella sostanza, ognuno si sente legittimato ad agire e muoversi in autonomia senza riferimento alcuno, senza rispetto degli accordi e degli impegni presi: caos totale. Un’amara ma palese constatazione che ha causato l’accumulo di forti ritardi e dimostrato scarsa visione politica e amministrativa”.

“Ancora ieri”, ha concluso il consigliere regionale Emanuele Cera (FI), “la giunta ha presentato in commissione bilancio, senza averli concordati con nessuno, decine di emendamenti completamente scollati e lontani da una visione d’insieme che necessità in ogni amministrazione che si rispetti. Tanta confusione e diverse palesi contraddizioni nel disegno di legge collegato alla finanziaria”.

Cera sollecita un incontro – confronto di maggioranza sull’argomento prima di andare in aula per la sua approvazione.