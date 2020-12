In quattro su un catamarano a Bosa, multati dalla Guardia costiera

Persone non conviventi: anche per le escursioni in mare valgono le limitazioni contro il coronavirus



Navigavano in quattro – non conviventi – su un catamarano a un miglio da Bosa Marina, in barba alle regole previste dal dpcm del 18 dicembre. I militari della Guardia costiera del Circomare di Bosa, guidati dal tenente di vascello Fabrizio Frascella, li hanno fermati ieri pomeriggio durante un’attività di vigilanza. I quattro, che hanno anche postato sui social foto dell’escursione, sono stati multati: dovranno pagare una sanzione di 400 euro ciascuno. I controlli da parte dei militari del Circomare, avviati dalla scorsa estate per monitorare quotidianamente il traffico delle imbarcazioni in ingresso e uscita dal porto di Bosa, continueranno per tutto il periodo delle festività. Lunedì, 28 dicembre 2020 L'articolo In quattro su un catamarano a Bosa, multati dalla Guardia costiera sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano