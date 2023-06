In Provincia uno stemma in basalto, dono dello scultore di Sedilo Costantino Fancello

Lo spunto per l’opera è arrivato da Logos, la rivista dell’associazione archeologica Iloi di Sedilo, pubblicata una volta l’anno dal 1995. “Per mesi ho avuto sotto gli occhi la rivista, che sul retro della copertina ha lo stemma della Provincia e quello del Comune di Sedilo”, ha spiegato lo scultore. “Ho deciso quindi di riprodurli in due targhe in basalto. Alessio Petretto, ex sindaco di Sedilo e funzionario della Provincia, ha fatto poi da tramite per la donazione”.

Quella per la scultura è una passione di famiglia per Fancello. “Mio padre ha realizzato tante opere, tra le quali anche dei bassorilievi per la facciata della chiesa di San Costantino”, racconta l’artista per passione. “Dopo trent’anni in Svizzera, sono tornato in Sardegna e sono stato assunto come dipendente comunale. Ho continuato a coltivare la mia passione e creare tante opere per Sedilo. Ho realizzato per esempio la croce all’ingresso del santuario di San Costantino, dove si svolge l’Ardia, il monumento ai Caduti, la pietra scolpita all’ingresso del paese e una targa per Pasquale Cocco, martire sedilese delle Fosse Ardeatine”.