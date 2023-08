In provincia tante cassette senza nome: da Poste Italiane arrivano gli adesivi gratuiti da applicare

Oristano

Inviate le lettere d’invito nell’ambito dell’iniziativa “Etichetta la cassetta”

Prosegue anche nella provincia di Oristano l’iniziativa di Poste Italiane “Etichetta la cassetta”, il progetto nato per invitare i residenti ad apporre i propri nominativi sulle cassette postali, in modo tale da facilitare il lavoro dei portalettere nel servizio di recapito della corrispondenza.

Complessivamente, in tutto il territorio, sono oltre 300 le comunicazioni che i portalettere stanno recapitando alle famiglie residenti nei comuni della provincia che presentano le maggiori difficoltà e che richiedono un intervento di collaborazione da parte dei cittadini.

Gli interventi richiesti sono semplici: si tratta di regolarizzare le “cassette anonime” e i citofoni privi di indicazioni utilizzando le etichette adesive complete con nome e cognome di tutti i residenti. Le etichette da impiegare, a strappo e adesive, sono incluse gratuitamente nella lettera di avviso, nella quale i cittadini sono invitati anche a comunicare, laddove se ne ravvisi la necessità, l’indirizzo aggiornato a tutti i propri mittenti abituali, in particolare i fornitori delle utenze.

Le lettere di sensibilizzazione sono inviate sul territorio da tutti i Centri di Distribuzione della provincia, ovvero quelli di Oristano, Fordongianus e Terralba.

“Particolarmente interessati da questo intervento sono i comuni con meno di 5 mila abitanti, un segmento significativo di popolazione a cui Poste Italiane sta dedicando da tempo una particolare attenzione, per accompagnarne la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile, ha evidenziato l’amministratore delegato Matteo Del Fante.

Quella delle cassette postali prive di nominativi è soltanto una delle cause di difficoltà esterne cui i portalettere si trovano quotidianamente a gestire. Frequenti sono anche le situazioni di incongruenza tra gli indirizzi riportati sulle spedizioni e gli effettivi domicili dei destinatari, una toponomastica non corretta o non coerente e le cassette postali completamente assenti.

Venerdì, 25 agosto 2023