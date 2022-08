“Solo grazie alla collaborazione di tutte le forze in campo”, ha detto il sindaco Corrias, “si è riusciti a domare l’incendio. È con grande stima, riconoscimento e apprezzamento per l’impegno profuso e la grande professionalità dimostrata che l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno dato il loro massimo impegno, senza nulla chiedere, che hanno dedicato il tempo allo spegnimento dell’incendio a salvaguardia del nostro territorio”.

Con una speciale cerimonia, il Consiglio comunale di Marrubiu ha ringraziato e riconosciuto il valore dell’intervento di istituzioni e volontari nell’incendio che lo scorso 25 giugno ha percorso 500 ettari, devastando una parte del territorio comunale ai piedi del Monte Arci, in particolare la zona al confine con il Comune di Uras, la statale 131, la provinciale 68 e le località Is Bangius e Tratzalis.

Lotta agli incendi: riconoscimenti dal Consiglio comunale di Marrubiu

Fonte: Link Oristano

