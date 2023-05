In possesso delle targhe di un’auto rubata, infermiere tedesco denunciato a Giba.

Al termine di mirati accertamenti investigativi, i carabinieri hanno denunciato ieri a Giba, per ricettazione, un infermiere ventottenne tedesco originario di Amburgo. L’uomo è stato trovato in possesso delle targhe di un FIAT Fiorino, che erano state rubate il 22 maggio scorso a Giba, in un piccolo parcheggio isolato, dove la macchina era stata parcheggiata. Non vi è prova che sia stato lui l’autore del furto, ma sicuramente è stato trovato in possesso delle targhe.