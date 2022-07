Bosa

La prossima uscita ad agosto a Tertenia, con le donne vestite di nero pronte a dare la morte a s’accabau

In Planargia si riscopre la figura de s’accabadora con una maschera ideata nel 2019 da Tata Carboni e indossata da un gruppo di 12 persone originarie dei principali centri della regione storica e non solo. Nascono così l’associazione e i costumi de S’accabadora pianalzesa, che in passato ha sfilato a Bosa, per Ghias de Carrasegare, e recentemente lo ha fatto a Flussio e Modolo. La prossima uscita è prevista per il 13 agosto, in occasione di una sfilata di maschere tradizionali a Tertenia.

Affascinati da s’accabadora, figura di donna che in antichità – su richiesta dell’interessato o dei familiari – portava la morte a persone affette da gravi malattie e ormai senza speranza, 11 donne e un uomo hanno scelto di farla rivivere in modo simbolico. Le donne diventano quindi ognuna un’accabadora, l’uomo invece è s’accabau, il moribondo.

S’accabadora è sempre stata avvolta dal mistero, tanto che oggi molte persone non ne conoscono nemmeno l’esistenza o non credono sia esistita veramente. In particolare, S’accabadora pianalzesa indossa una maschera in cuoio che le ricopre la bocca, il naso e la fronte, lasciando libero solo il contorno degli occhi. A disegnarla è stata Donatella Marras di Sagama, l’ha invece realizzata Graziano Viale di Cabras.

La maschera – precisa l’associazione – non è stata mai attestata dalle fonti. Ha delle “pieghe” che raffigurano una sorta di fazzoletto che veniva utilizzato dalle femmine accabadore per non farsi riconoscere.

Anche il vestito, tutto nero, è stato disegnato da Donatella Marras. Il costume è caratterizzato da gonna lunga e giacchetto, come era usanza in epoca passata. Le accabadore coprono poi le spalle con sa mantedda, una mantellina di orbace nero con su cuguddu, un cappuccio che ricopre il capo realizzato da antiche coperte di orbace. In mano tengono stretto su mazzuccu, il martello di legno stagionato di olivastro con il manico corto che permetteva con facilità di essere impugnato correttamente per poter dare un colpo forte e sicuro sull’osso parietale del moribondo, in modo da assicurargli una morte rapida.