In pieno luglio con abbigliamento invernale al supermercato, arrestati per furto

Un abbigliamento che, in pieno luglio e con le temperature degli ultimi giorni, ha lasciato di certo perplessi la sorveglianza e i dipendenti di un supermercato di Fabriano, in provincia di Ancona. Un uomo di 35 anni e una donna di 30 si sono presentati con giacconi invernali nell’attività marchigiana e di certo non era per l’aria condizionata troppo alta, come volevano far credere. La coppia voleva commettere dei furti, convinta di passare inosservata. I dipendenti del supermercato hanno subito avvisato le forze dell’ordine che, arrivate sul posto, non hanno potuto far altro che confermare i sospetti, supportati ulteriormente dai video delle telecamere presenti all’interno del negozio. I due avevano nascosto i prodotti rubati senza antitaccheggio nei vestiti ed erano usciti frettolosamente ovviamente senza pagare. Buffo come i due abbiano potuto pensare di farla franca e come abbiano dovuto arrendersi all’evidenza alla prima perquisizione della loro auto da parte dei carabinieri che, ritrovata la merce rubata, l’hanno chiaramente restituita al supermercato.