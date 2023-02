In pieno centro a Cagliari con droga, bilancino e un coltello: arrestato un 20enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 20enne in centro a Cagliari poiché trovato in possesso di droga pronta per essere spacciata. Nella serata di ieri gli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio e di prevenzione anche allo spaccio di droga, intensificati nelle piazze dove è maggiormente insistente tale fenomeno, hanno controllato due giovani mentre stavano prendendo qualcosa da un distributore automatico: uno dei due è stato trovato in possesso di alcuni involucri di cellophane contenenti marijuana, cristalli di ecstasy, un piccolo bilancino di precisione, un coltello a serramanico e 35 euro in contanti, provento dello spaccio.

Immediata la perquisizione all’interno di casa sua, dove sono stati trovati altri 42 grammi di marijuana, nascosta e suddivisa in vari involucri di cellophane, pronta per essere commercializzata. Il 20enne è stato portato in Questura e arrestato per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed indagato per detenzione abusiva di armi. L’arresto è già stato convalidato dal gip.