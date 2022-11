Cagliari

Intervento dei carabinieri in centro a Cagliari

Probabilmente in preda ai fumi dell’alcol in piena notte sono rientrati a casa, ma hanno sbagliato porta tentando di aprire quella di una vicina e non riuscendoci l’hanno presa a calci. Le urla della donna, però li ha fatti fuggire. E’ accaduto a Cagliari, in un appartamento di via Garibaldi. La donna terrorizzata dall’interno ha pensato a un tentativo di aggressione e ha chiamato i carabinieri che sono subito giunti sul posto e hanno fatto scattare tre denunce. Destinatari del provvedimento un cagliaritano di 35 anni, già noto per precedenti vicende giudiziarie, una donna di 50 anni incensurata e una quarantenne che abita in via Garibaldi. Dovranno rispondere di danneggiamento e violazione di domicilio.

La richiesta di intervento è arrivata intorno all’1.30 alla centrale operativa dell’ Arma di via Nuoro. A dare l’allarme la proprietaria dell’appartamento “sbagliato”, una quarantenne, preoccupata di poter essere aggredita. La donna si era anche affacciata dal balcone di casa su quella via, dove ancora circolavano delle persone, chiedendo soccorso.

I carabinieri sono intervenuti subito nell’abitazione e hanno identificato i tre denunciati, che nel frattempo si stavano allontanando nelle vie limitrofe. I militari hanno accertato che, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, avevano confuso quell’abitazione con la vicina dimora di uno di loro. Dal momento che le chiavi di accesso non funzionavano, si erano alterati e avevano preso a calci la porta. Soltanto alla fine, udendo le urla della donna terrorizzata all’interno dell’appartamento, avevano realizzato che non era la porta giusta.

Mercoledì, 23 novembre 2022