Quello di oggi è il primo caso di furto di conchiglie della stagione nello scalo cagliaritano e segue quello sventato ad Olbia, il mese scorso, di due tartarughe. Nelle prossime settimane, fa sapere l’autorità di gestione dei mari di Sardegna, verranno intensificati i controlli sui passeggeri a piedi e le ispezioni alle autovetture in fase di imbarco in tutti gli scali di competenza.

Beccati con un sacchetto pieno di conchiglie mentre stavano per tornare a bordo della nave da crociera da cui erano sbarcati per un’escursione a Cagliari. E’ accaduto nel pomeriggio al porto di Cagliari, durante la consueta ispezione ai passeggeri in imbarco da parte degli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato la coppia di crocieristi, entrambi italiani, di rientro, dopo l’escursione, sulla Costa Firenze. I due, incuranti dei divieti, avevano nello zaino un sacchetto di conchiglie sottratto dalle spiagge visitate durante la sosta della nave nel capoluogo sardo. Entrambi sono stati segnalati alla Guardia Forestale per le attività di competenza.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail