Oristano

Per evitare assembramenti con il ritiro è importante rispettare l’ordine alfabetico

A Oristano e provincia le pensioni del mese di maggio sono state accreditate regolarmente a partire da ieri, lunedì 2, per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Lo rende noto Poste Italiane.

Sempre da ieri, inoltre, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution possono prelevare i contanti dagli 40 Atm Postamat disponibili sul territorio provinciale, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Per evitare assembramenti, tutti i pensionati che preferiscono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 75 uffici postali della provincia di Oristano, rispettando preferibilmente la seguente turnazione alfabetica in base all’iniziale del cognome, valida per le sedi operative sei giorni alla settimana:

dalla A alla C lunedì 2 maggio

dalla D alla G martedì 3 maggio

dalla H alla M mercoledì 4 maggio

dalla N alla R giovedì 5 maggio

dalla S alla Z venerdì 6 maggio.

Per conoscere la turnazione alfabetica degli uffici postali aperti con orario rimodulato è possibile fare riferimento agli avvisi affissi sulle porte d’ingresso oppure consultare il sito poste.it o ancora contattare il numero verde 800 00 33 22.

Ad esempio, per gli uffici postali aperti per 4 giorni, il calendario per cognomi prevista è questo:

dalla A alla C primo giorno

dalla D alla K secondo giorno

dalla L alla P terzo giorno

dalla Q alla Z quarto giorno

Lunedì, 2 maggio 2022

