In pagamento a San Nicolò d’Arcidano i contributi alle imprese danneggiate dal Covid-19

San Nicolò d’Arcidano Approvate 29 domande, i finanziamenti ammontano a 44.857 euro

Sono in liquidazione a San Nicolò d’Arcidano i contributi a fondo perduto in favore di piccole e medie imprese per ridurre l’impatto negativo della pandemia da Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco Davide Fanari. «Dopo un importante e complesso lavoro svolto dagli uffici comunali” spiega il sindaco in una nota, “sono stati emessi i mandati di pagamento per le 29 ditte in possesso dei requisiti previsti dal bando, per un totale di 44.857 euro». «È stato un lavoro lungo ed estenuante, iniziato nel 2021 con la pubblicazione dell’avviso di partecipazione per le imprese, poi prorogato al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di partecipare, proseguito con l’analisi della documentazione prodotta dalle aziende secondo i criteri molto articolati previsti dal bando», precisa Fanari. Questo intervento segue il bando “Il Comune per le imprese”, attraverso il quale il Comune di San Nicolò d’Arcidano ha messo circa 50 mila euro di risorse finanziarie proprie a disposizione delle attività locali che hanno subito la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria.

Il sindaco di San Nicolò d'Arcidano, Davide Fanari

Le imprese potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto a copertura delle spese di gestione oppure per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali. Tra queste, sono incluse le innovazioni tecnologiche, derivate dalla digitalizzazione dei processi di marketing online e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Fonte: Link Oristano