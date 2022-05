VILLACIDRO. Era sotto gli effetti dell’alcol e della droga e girava regolarmente in moto per le vie del paese, finendo con il provocare un incidente in via Nazionale. Protagonista un villacidrese di 23 anni alla guida di una moto Honda Hornet che è andato a sbattere contro una Citroen Picasso guidata da un 21enne, studente universitario, anche lui di Villacidro. I carabinieri del Radiomobile della Compagnia sono intervenuti per gli accertamenti sull’incidente e si sono resi conto che il giovane motociclista, uscito indenne dallo scontro (così come l’automobilista), non era nelle m-gliori condizioni psicofisiche. Pertanto, hanno disposto analisi del sangue eseguite nell’ospedale di San Gavino. Il centauro è risultato positivo alla presenza di cannabinoidi e di etanolo nel sangue e pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

La motocicletta è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca. La patente di guida del conducente è stata ritirata e le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.(l.on)