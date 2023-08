In moto senza patente, non si ferma all’alt e rischia di investire una mamma col figlioletto

Olbia

Dopo un inseguimento per il centauro sono arrivati la denuncia e una multa di oltre 6.000 euro

Alla guida di una moto, nonostante non avesse la patente, non si è fermato all’alt e ha tentato la fuga, rischiando di investire una donna con un bambino. Nei guai è finito un giovane di 20 anni di Olbia, denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Per lui anche una multa da oltre 6.000 euro e il sequestro del mezzo a due ruote.

Durante un controllo notturno nella città della Gallura, una pattuglia della polstrada ha notato la moto con due persone a bordo che viaggiava a un’andatura pericolosa. Gli agenti hanno quindi deciso di seguire il mezzo e, una volta raggiunto, hanno intimato al guidatore l’alt. Quest’ultimo però ha accelerato e si è dato alla fuga.

È quindi scattato l’inseguimento per le vie di Olbia. Il motociclista ha rischiato di investire una donna che spingeva un passeggino e solo grazie alla sua prontezza di riflessi nel ritrarsi indietro è stato evitato il peggio. A un incrocio, poi, il centauro non ha dato la precedenza agli altri veicoli e ha sorpassato un’auto ferma all’intersezione, correndo il rischio di andare a sbattere con un altro mezzo che arrivava da sinistra.

Quindi, il motociclista è riuscito a lasciare indietro la polizia, infilandosi in un passaggio stretto. Gli agenti sono però riusciti a risalire all’identità del conducente grazie agli accertamenti sul veicolo. Raggiunto nella sua abitazione, il ventenne è stato sanzionato per guida senza patente e per le numerose violazioni al Codice della Strada.

