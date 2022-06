In moto contro un'auto a Siniscola, grave un 25enne - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 08 GIU - Scontro frontale tra un'auto e una moto questa mattina verso le 7.30 sulla strada provinciale che collega Siniscola alla Caletta.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un giovane di 25 anni di cui non si conoscono ancora le generalità, che nell'impatto ha riportato diversi traumi.

Trasportato in codice rosso dal 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro, è stato ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.

Illeso, invece, l'autista dell'auto.

Sul posto una pattuglia della Polizia Stradale di Nuoro sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna