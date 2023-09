In moto con un 1,6 kg di marijuana nella borsa frigo: arrestati due giovani a Pirri

Cagliari, arrestate due persone per spaccio di droga.

La polizia ha tratto in arresto in flagranza due giovani, di 20 e 25 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella serata di ieri, a Pirri, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato per un controllo due giovani a bordo di un motoveicolo. I poliziotti, avendo notato una borsa frigo, ne hanno ispezionato il contenuto rinvenendo all’interno della sostanza stupefacente, risultata essere marijuana, confezionata in varie buste di plastica dal peso complessivo di 1,6 Kg.

Nel vano portaoggetti è stata anche rinvenuta la somma di 155 euro in banconote.

Nel corso della perquisizione, estesa alle abitazioni dei due giovani, sono stati recuperati anche un bilancino di precisione e altro materiale utile per il confezionamento della sostanza stupefacente.

I due sono stati tratti in arresto in fragranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e accompagnati presso la casa Circondariale di Uta.