Milis

Più di cinquanta opere per tre giorni a Palazzo Boyl

Una passione per i fiori e le piante coltivata fin da bambina, che soltanto da adulta ha voluto esprimere attraverso l’arte dell’acquerello. Gianna Ortu, ex insegnante delle scuole elementari, mette in mostra le proprie opere a Palazzo Boyl, nella sua Milis.

L’esposizione potrà essere visitata dal 14 al 16 maggio, al mattino fra le 10 e le 13:30 e la sera dalle 16 alle 20. Inaugurazione ufficiale sabato 14 alle 17.

In mostra più di 50 lavori realizzati in 20 anni di attività. Una passione che ha trovato spazio a fine carriera, dopo 40 anni passati tra i banchi, a spiegare ai più piccoli la bellezza della flora locale.

«Ho sempre avuto la passione per i fiori e le piante da quando ho memoria», racconta Gianna Ortu. «Fin da giovane mi piaceva disegnare, poi poco prima di andare in pensione ho conosciuto una pittrice che realizzava acquerelli, Marina Virdis. Lei mi ha dato l’input per iniziare».

“La tecnica dell’acquerello è abbastanza complessa. Se si sbaglia, è molto difficile correggere l’errore. Si procede per velature, le prime sono molto diluite, man mano si vanno a creare le ombreggiature“, spiega la professoressa pittrice.

“Sono abituata a dipingere dal vivo, con il fiore davanti. In questo caso bisogna lavorare velocemente, perché il fiore cambia con il tempo”, conclude Gianna Ortu.

Giovedì 12 maggio 2022