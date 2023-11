In mostra a Laconi le pietre parlanti della preistoria di tutta Italia

A Laconi in mostra le pietre parlanti nella preistoria: far dialogare statue provenienti da quattro macro aree, l’arco alpino da Aosta fino all’Alto Adige, la Val Camonica e la Valtellina, la Lunigiana, la Puglia e la Sardegna, ciascuna caratterizzata da proprie e originali specificità artistiche e iconografiche, frutto comunque di una comune matrice ideologica e religiosa che ha unito i popoli di terre geograficamente distanti.

Sarà inaugurata domenica alle ore 11 nelle sale nobili del Palazzo Aymerich, con ingresso libero e gratuito, la mostra itinerante nazionale di 40 gigantografie Menhir Museum. Un lavoro unico nel suo genere e di enorme portata, come le immagini della mostra stampate su supporti autoportanti di dimensioni suggestive 220×90. Infatti, per la prima volta, è stata realizzata un’operazione unitaria per ciò che riguarda la statuaria preistorica, un fenomeno molto diffuso in Sardegna come nel resto d’Italia e in altri paesi del mondo, e che ora è stato messo in relazione e in dialogo. La realizzazione di una mostra dedicata alla Statuaria Preistorica della Sardegna e del continente italiano, rappresenta infatti una tappa importante nel lungo processo di conoscenza e di valorizzazione di questo straordinario fenomeno d’arte preistorica esclusiva dell’Età del Rame, un ampio arco temporale/culturale compreso tra i 3.400 e il 2.400 anni prima di Cristo. La mostra è un’occasione preziosa per la promozione dell’archeologia sarda la cui narrazione è affidata all’immagine, al racconto dal forte impatto visivo che ha trovato il favore della Regione Autonoma della Sardegna attraverso l’Assessorato dei Beni Culturali, che ha voluto condividere e supportare il progetto di Archeofoto Sardegna e del Menhir Museum di Laconi. Giorgio Murru, direttore scientifico del progetto: “Sono molto felice e orgoglioso di questo primo grande progetto della mostra – che si indirizza verso la contemplazione di un fenomeno così vasto nella sua dimensione come la statuaria preistorica – per la Sardegna e per il resto d’Italia. La mostra nasce dopo un lungo percorso di interlocuzioni tra i sistemi museali italiani, che si sono messi in rete, dopo vari incontri tra i vertici avvenuti anche in occasione di Tourisma Firenze.

Ciò che voglio dire è che questo è solo il primo importante passo verso la conoscenza e valorizzazione piena di questo fenomeno che non è solo nazionale, ma investe tutto il continente europeo fino alla Crimea, passando per il Medioriente e il Nordafrica. La Sardegna si trova proprio al centro di questa espressione così notevole e duratura di quella che possiamo chiamare la prima religione uniformante dei popoli. Religione, ricordiamo, perché le statue rappresentano degli eroi divinizzati, sia uomini che donne”.

Nicola Castangia, direttore artistico della mostra: “La soluzione della mostra fotografica ha permesso di rendere questo tipo di progetto realizzabile a tutto tondo, con una visione unitaria del fenomeno, e soprattutto facilmente mobile e itinerante. Far uscire i reperti autentici dalle loro sedi e farli viaggiare, avrebbe significato un dispendio enorme di energie e di denaro. La mostra fotografica – che mi onoro di curare – viene inaugurata a Laconi e portata poi negli altri musei del resto d’Italia. Ritengo che questa sia un’ottima pratica per promuovere le bellezze archeologiche della Sardegna: una esposizione per promuovere sia la rete delle regioni che la propria. La nostra speranza è ora quella di riuscire a realizzare un catalogo che raccolga il fenomeno della statuaria preistorica di tutta Italia”.

Mariano Corongiu, presidente Snc Menhir Museum: “Avere il privilegio di ospitare una mostra di questa grandezza e importanza, sarà un’ottima ricaduta di richiamo turistico anche per il nostro museo e il nostro territorio. Anche il fatto che la mostra sia itinerante porta la nostra realtà ad essere conosciuta altrove. Ed è di questo che oggi abbiamo bisogno: la massima apertura verso il mondo esterno”.