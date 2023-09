In Marmilla un fine settimana ricco di appuntamenti tra Curcuris, Senis e Albagiara

Curcuris

Gli eventi in programma nei paesi del Consorzio Due Giare

Ancora foto, devozione, musica e letteratura per tre giorni nei paesi del Consorzio Due Giare, in Marmilla. A Curcuris, venerdì 29 settembre è in programma l’ultimo appuntamento con il festival comunitario “Inizio e fine”: alle 18.30 nella casa Eredi Pilloni si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso di fotografia, sullo stesso tema del festival.

Sarà un fine settimana ricco a Senis, con tre giorni di musica e animazione in onore dei santi Cosma e Damiano. Il ricco programma civile della tradizionale festa di fine settembre è stato organizzato dalla Pro loco e dal comitato spontaneo, con il sostegno del Comune e di tanti sponsor. Venerdì 29 settembre alle 22 salirà sul palco il gruppo Big Mama e a mezzanotte il live di J-Galox e il karaoke con Vale.

Sabato 30 settembre alle 17 animazione per i bambini, alle 21.30 il concerto dei Janas e a seguire il dee-jay Jerry. Domenica 1° ottobre alle 17 ancora animazione per i più piccoli, alle 20.30 lo spettacolo di Elena Cuccu, alle 22 balli sardi con Roberto Fadda e poi dj set.

Le “Chistionis” arrivano ad Albagiara. La rassegna itinerante che ha come obiettivo favorire la discussione e il confronto in tante comunità locali su temi d’attualità, ma non solo, proporrà sabato 30 settembre (alle 18, nella sala consiliare, presso il centro sociale) l’appuntamento “Banditi”, grazie alla regia della Biblioteca Gramsciana e con il sostegno dell’amministrazione comunale e della Pro loco.

Cristina Garau dialogherà con Giovanni Farina, autore del libro “Nonostante i cacciatori di uomini 2”. Sono previsti anche gli interventi di Giancarlo Garau. “Il testo”, ha spiegato Giuseppe Manias. della Biblioteca Gramsciana, “è incentrato sulla vita in carcere e sulle battaglie intraprese per ottenere giustizia da parte di Giovanni Farina, pastore e poeta, nato a Tempio nel 1950 e che ha scontato 42 anni di carcere in più carceri di massima sicurezza”.

