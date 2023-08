In Marmilla quattro giorni di eventi tra libri, comicità e musica

Villa Verde

Appuntamenti a Villa Verde, Senis e Usellus

Un’occasione per visitare la Marmillla, con quattro serate dedicate a comicità, musica, animazione, folclore e buon cibo. Ma soprattutto all’aggregazione e all’incontro fra cittadini, e anche fra la popolazione e gli emigrati, che in queste settimane estive rientrano in paese.

Autori “sotto le stelle” e poi sonorità cubane e jazz. Proseguono così gli appuntamenti estivi nei comuni del Consorzio turistico Due Giare. Nel fine settimana dal 3 al 6 agosto sono in programma serate a Villa Verde, Senis e Usellus.

“Ancora un’estate di incontri e animazione nei nostri paesi”, ha detto il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda. “Tutte belle iniziative che aiutano a scoprire ancora meglio il territorio”.

Villa Verde. Giovedì 3 agosto per la rassegna “Biblioteca sotto le stelle 2023” – organizzata dalla biblioteca comunale “Antoni Cuccu” col supporto dell’amministrazione – dalle 21 serata d’autore in compagnia di Eleonora Grussu e dei suoi romanzi “L’abito tarlato” e “Seguendo il sentiero”.

Senis. Un ricco programma da venerdì 4 a domenica 6 agosto grazie all’amministrazione comunale di Senis e alla Pro loco. Venerdì 4 alle 22 sul palco tante risate con lo spettacolo di cabaret di Alessandro Pili, alias il sindaco di Scraffingiu. Da mezzanotte si balla con un deejay. Sabato 5 alle 18.30 animazione per i bambini e alle 22.30 il gruppo musicale isolano Le Kanusie, che proporrà il suo pop-rock. Domenica 6 agosto dalle 20.30 apericena e poi sonorità tutte sarde con un fisarmonicista.

“Tre serate per ritrovarci e fare festa insieme”, ha detto il sindaco Tore Soi, “una bella pagina di socializzazione nella nostra comunità”.

Usellus. Sabato 5 agosto c’è il concerto “Cuban Jazz and Blues”, alle 21.30 nel sagrato della chiesa di Santa Reparata, grazie alla collaborazione fra il Consorzio Due Giare e l’associazione Palazzo d’Inverno; appuntamento che rientra nel cartellone “Giaras in festas”. La voce è di Irina Arozarena, alla tastiera Sebastian Marino, al basso Juan Carlos Avila e alle percussioni Yoris Beltran. Irina Arozarena che a soli 4 anni ha cominciato a cantare per la tv cubana e a 10 anni è entrata in conservatorio, studiando il clarinetto fino all’età di 18 anni. Si è esibita in Italia e nel mondo, oltre ad aver partecipato a noti programmi televisivi italiani, come I migliori anni, I fatti vostri e Alle falde del Kilimangiaro; ha partecipato alle tournée di Ivana Spagna, Sandro Giacobbe e Tom Sinatra, oltre che a decine di produzioni discografiche internazionali.

Martedì, 1° agosto 2023