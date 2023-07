In Marmilla cortometraggi d’autore e la testimonianza su una transizione uomo-donna

Baradili

A Escovedu venerdì lo spettacolo autobiografico “Carla o dell’essere se stessi”

Cortometraggi a Baradili, il teatro della testimonianza a Escovedu, frazione di Usellus. Nuovi appuntamenti estivi nel territorio del Consorzio Turistico Due Giare. Il suo presidente Lino Zedda ha ribadito che “queste serate in piazza contribuiscono a favorire l’aggregazione nelle nostre comunità e a confrontarci anche su temi importanti”.

Giovedì prossimo, 20 luglio, secondo e ultimo appuntamento a Baradili con la rassegna dei cortometraggi d’autore “I corti nel paese più piccolo”, organizzata dal Comune con la direzione artistica di Marcello Atzeni. Alle 21 in piazza Santa Margherita saranno proiettati “Lo sguardo esterno” di Peter Marcias; “Memorie in movimento” di Simone Paderi, Denise Maria Paulis e Niccolò Sirigu; “Jambitè” di Alessandra Usai; “Eccomi (Flamingos)” di Sergio Falchi; “Binario morto” di Antonio Macciocco”; “Il bambino” di Silvia Perra. Previsti gli interventi di tutti i registi, della sindaca Maria Anna Camedda e di Antonello Zanda, direttore della Cineteca Sarda Umanitaria. L’ingresso è gratuito.

A Escovedu invece salirà sul palco a raccontare una storia di cambiamento non un attore, ma la persona che questa storia l’ha vissuta davvero. Una storia di una forza straordinaria. Venerdì 21 luglio, alle 21.30 in piazza Funtanedda, va in scena lo spettacolo “Carla o dell’essere se stessi” della compagnia “I Barbariciridicoli”, che apre una nuova e inedita esperienza di “Teatro della testimonianza”.

Sotto i riflettori Carla Baffi, 55 anni, di cui 53 vissuti come Enzo Giagoni, 30 anni di onorato servizio nel corpo di polizia, una figlia di 30 anni, quattro donne importanti nella sua vita e un matrimonio durato 24 anni. Giagoni nel 2013 sopravvisse tragicamente a Olbia al ciclone “Cleopatra”, che gli strappò dalle mani la figlioletta Morgana, di soli due anni, insieme alla sua auto e alla sua nuova compagna, Patrizia, inghiottite in un fiume di acqua e fango. Appena l’anno dopo, per la sua opera di volontario in soccorso degli alluvionati di Genova, ricevette il “Premio Bontà Antonio Degortes”, con questa motivazione: “Enzo Giagoni è la volontà di non arrendersi, è la voglia di andare avanti, è il simbolo del cambiamento”.

Ma Enzo Giagoni doveva intraprendere un cambiamento ancora più importante e decisivo: quello di essere finalmente, anche per gli altri, quello che ha sempre saputo di essere ed è sempre stata per se stessa: una donna. Un’anima totalmente femminile imprigionata in un corpo che non la rispecchiava, costretta continuamente a negare e uccidere se stessa, per non dispiacere agli altri, per la maledetta paura del loro rifiuto e del loro abbandono.

Coraggiosamente Carla ha iniziato nel 2020 un percorso di transizione di genere, che la porterà ad adeguare la sua identità fisica alla sua identità psichica, in tutto e per tutto quella di una donna. Di questo parlerà lo spettacolo “Carla o dell’essere se stessi”, che ha una forte valenza sociale. Attraverso l’esemplare e toccante esperienza di Carla, a tratti anche umoristicamente ironica, un messaggio per la nostra società a superare i pregiudizi e le diffidenze alla base di fobie, ancora fortemente radicate, verso qualsiasi tipo di diversità. Dopo lo spettacolo è previsto un dibattito con gli spettatori.

Martedì, 18 luglio 2023