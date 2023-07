In Marmilla 600 bambini senza pediatra : interviene la Garante dei diritti dell’infanzia

Ales

“Subito un nuovo bando per cercare un medico”

Il dottor Luigi Melis, pediatra, dopo 24 anni di servizio sarà presto trasferito dall’ambito di Ales alla provincia di Cagliari, senza che al momento sia stato trovato alcun suo sostituto e così oltre 600 tra bambine e bambini residenti in 20 comuni della Marmilla, sono destinati a rimanere presto privi del loro pediatra. Nè l’indicazione arrivata dalla Asl perchè i loro genitori li affidino a un medico di famiglia o alla pediatra attualmente in servizio a Mogoro sembra risolvere il problema, perché praticabile solo per un piccolo numero di loro. Una vicenda che ha sollevato la preoccupazione dei genitori ma anche degli amministratori locali e sulla quale interviene ora la Garante Regionale dei Diritti dell’Infanzia Carla Puligheddu.

“E’ comprensibile la grande apprensione dei genitori degli oltre 600 bambini – afferma Carla Puligheddu – Sono piccoli e piccolissimi pazienti che non possono fare a meno di un medico dedicato, ancora di più se hanno patologie croniche, con necessità di cure continue. E’ necessario perciò fare tutto il possibile per assicurare loro il diritto di poter contare sull’assistenza continua di un pediatra”.

Dopo il bando già pubblicato dall’Ares, ma andato deserto, dalla Garante Regionale dell’Infanzia arriva la proposta di andare presto “alla pubblicazione di un nuovo bando per la ricerca di un pediatra con un incarico definitivo e non provvisorio” da impegnare in quell’ambito della Marmilla che rimarrà presto scoperto. “Un nuovo bando a cui dare la massima evidenza attraverso tutti i canali possibili, in Sardegna e fuori dalla Regione, oltre alla previsione di forme di incentivo, indennità e rimborsi legati alla permanenza del professionista in un territorio disagiato.“

La Garante regionale dei diritti dell’infanzia annuncia intanto di voler sentire già dalla prossima settimana i dirigenti della Asl di Oristano e dell’Ares, responsabili del funzionamento dei servizio della pediatria convenzionata, per valutare meglio le iniziative da promuovere.

Venerdì, 21 luglio 2023