Santa Giusta

In tanti ieri pomeriggio alla manifestazione recuperata dopo il rinvio del 25 novembre

Il ritmo dei tamburi, suonati dal gruppo degli antichi abitanti di Tzur, ieri a Santa Giusta ha accompagnato i passi lenti e decisi di bambini, donne e uomini, riuniti in un flash mob per dire no alla violenza sulle donne.

In tanti hanno partecipato alla manifestazione, svoltasi nella piazza del municipio per iniziativa di un gruppo spontaneo di donne e del Comune: era stata programmata per il 25 novembre ma il maltempo aveva imposto un rinvio.

Ieri erano presenti anche l’assessore alla cultura, Elena Cossu, Pupa Tarantini della Fidapa, il maresciallo dei carabinieri di Santa Giusta, il gruppo scout Oristano 1 e le ragazze volontarie del Servizio civile, che hanno dato una mano alle organizzatrici con video e foto per raccontare i momenti principali dell’iniziativa.

Il gruppo spontaneo Donne di Santa Giusta ricorda che, nonostante le condizioni meteo avverse, per la giornata del 25 si era riusciti comunque a coinvolgere i plessi scolastici di Santa Giusta, grazie alle letture per sensibilizzare gli alunni e con la creazione di allestimenti a tema.