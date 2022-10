Oristano

L’iniziativa promossa dalla SVS Viaggi Per La Salute

Prenderà il via domani, lunedì 31 ottobre, da Cagliari la seconda edizione dei 700 Mila Passi 2022, la marcia a piedi che vedrà la SVS Viaggi Per La Salute, associazione che si occupa del tema della migrazione sanitaria a 360 gradi, toccare ben 15 tappe, raggiungendo anche Laconi, Nughedu Santa Vittoria e Ghilarza.

La partenza è prevista alle ore 10 dall’Assessorato Regionale alla Sanità, in via Roma.

L’edizione 2022 è rivolta alla migrazione sanitaria interna, e tra le tappe ci sono anche gli ospedali di Isili, Sorgono e Macomer. La 700 Mila Passi si chiuderà il 15 novembre con l’arrivo all’ospedale San Francesco di Nuoro.

“Vogliamo smettere di assistere inermi al manifestarsi sempre più nettamente di un diritto alla salute di Serie A e uno di Serie B”, ha dichiarato Renato Pischedda, presidente della SVS Viaggi Per La Salute, “vogliamo smettere di vedere le nostre comunità trasformarsi in isole nell’isola. Il nostro è un piccolo gesto per una grande speranza: una sanità tessuta sui territori e non sui numeri: per non lasciare indietro nessuno”.

Il percorso della 700 Mila Passi 2022:

31/10- 23.53 km – Cagliari / Ussana

01/11 – 23.70 km – Ussana / Suelli

02/11 – 25.52 km – Suelli / Isili

03/11- 18.70 km – Isili / Laconi

04/11 – 21.98 km – Laconi / Meana Sardo

05/11 – 13.60 km – Meana Sardo / Sorgono

07/11- 22.99 km – Sorgono / Nughedu Santa Vittoria

08/11 – 14.24 km – Nughedu Santa Vittoria / Ghilarza

09/11 – 17.90 km – Ghilarza / Borore

10/11 – 16.06 km – Borore / Macomer

12/11 – 25.57 km – Macomer / Noragugume

13/11 – 15.68 km – Noragugume / Ottana

14/11 – 20.39 km – Ottana / Oniferi

15/11 – 18.94 km – Oniferi / Nuoro

Domenica, 30 ottobre 2022