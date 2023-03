In lotta contro un tumore a Cagliari: "Truffata per migliaia di euro, quei soldi mi servono per curarmi"

Ha superato a novembre l’intervento per una eteroplasia alla mammella destra, Agostina Erriu. La sua battaglia contro il tumore non è però finita, e presto dovrà sostenere spese importanti. Cinquant’anni, residente a Cagliari, volto noto del mondo del volontariato e addetta mensa a riposo forzato per la malattia, è disperata: “Mi servono soldi per sostenere tutta una serie di spese, presto dovrò andare a Milano per un mese per motivi di salute. Purtroppo, economicamente non me la passo bene e, a partire dal 2017, sono stata truffata per migliaia di euro da una donna”. C’è tanto di denuncia, fatta a marzo 2018, ai carabinieri, dalla Erriu. Nero su bianco ci sono una serie di versamenti fatti a una donna “che si è presentata come un’intermediaria finanziaria per rilascil di credito”. La Erriu aveva accettato il suo aiuto per fare un prestito ad una sua parente. “Mi ha chiesto soldi per emettere una busta paga falsa”, poi “per regolarizzare il versamento” e ancora per altri motivi. Risultato? “La mia parente non ha avuto alcun finanziamento e io non ho riavuto indietro i soldi”.

Le cronache giornalistiche hanno già trattato, in passato, della promotrice finanziaria. Stando alle ricostruzioni di polizia e carabinieri, era finita nel mirino di alcuni creditori che, stanchi di attendere, l’avrebbero minacciata. “Io non ho mai fatto nulla di ciò, lei addirittura aveva sostenuto che le avessi bruciato un’auto”. Agostina Erriu, nel 2019, si era difesa protocollando una querela. “Ho rivisto la donna da poco, le ho chiesto di mettersi una mano sulla coscienza e di restituirmi i tredicimila euro che deve ancora rendermi. Lei mi ha detto che non mi darà nulla se, prima, non tolgo la denuncia. Ma è chiaro che non lo farò”.