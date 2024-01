In libertà vigilata ruba la borsa a una donna: 58enne denunciato ad Assemini.

Assemini, denunciato oggi dai carabinieri per furto aggravato un cinquantottenne, domiciliato presso una nota comunità terapeutica dove sta scontando una condanna nel regime alternativo della libertà vigilata. Dopo le indagini i militari lo hanno identificato come l’autore del furto di una borsa denunciato l’11 gennaio scorso da una quarantaquattrenne nigeriana. Durante una perquisizione compiuta all’interno della comunità, l’uomo è stato trovato in possesso della borsa rubata dalla quale però mancavano i 230 euro che vi erano contenuti e che nel frattempo erano già stati utilizzati. Quanto rimasto della refurtiva è stato restituito alla vittima. Certamente ora l’autorità giudiziaria rivaluterà la posizione del denunciato, che rischia concretamente di tornare in carcere.