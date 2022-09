La lista degli ingredienti parla chiaro: farina di mais, zucchero, burro, uova, larve di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccate in polvere. In sostanza la larva della tarma della farina, una sorta di scarafaggio nero lungo un paio di centimetri, essiccata e poi ridotta in polvere.

L’idea di cibarsi di insetti (interi o prodotti derivati dalla lavorazione degli insetti) si sta lentamente facendo largo tra le abitudini alimentari. Un mercato che ad oggi incontra ancora qualche resistenza ma dal potenziale enorme. Non è un caso se Fucibo, start up vicentina già produttrice di chips a base di insetti e una delle poche aziende italiane a proporre questo cambio di paradigma nell’alimentazione, lancia ora sul mercato biscotti a base di farine di insetti autorizzate dall’Europa.

